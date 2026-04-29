Рӯзномаи сиёҳӣ: Бандари Эйлат ҳоло ҳам пули мисилҳои яманӣро медиҳад

«Калалист» дар гузориши худ таъкид кард, ки маҷбур кардани воридотчиён ба гурез аз Боб-ул-Мандоб хароҷоти зиёдеро ба бандари Эйлат таҳмил мекунад, зеро онҳо маҷбуранд ба бандари Ақобаи Иорданӣ равад ва сипас молҳои воридотиро бо киштиҳои махсуси интиқоли мошин ба Эйлат интиқол диҳанд.
Дар ҳоле ки шумораи мошинҳое, ки аз бандари Эйлат ба заминҳои ишғолшуда ворид шудаанд, аз оғози соли 2026 нисбат ба давраи монанди соли гузашта хеле кам шудааст, аммо ин рӯзномаи сиёҳӣ ин ҳодисаро дастовард донист, зеро бандари Эйлат дар гузашта комилан боздошта шуда буд.
Ин рӯзнома таъкид кард, ки гирдзанӣ аз Эйлат хароҷоте дорад, ки ҳоло режими сиёҳӣ онро мебандад. Ба ҳамин сабаб, коршиносони ин соҳа тахмин мезананд, ки ин ҳалли муваққатӣ аст.
Ин рӯзнома илова мекунад, ки бандари Эйлат, ки солона 212 миллион шикел фоида мебурд, ҳоло аз сабаби маҳдудияти Яман моҳона 5 миллион шикел зарар мекунад. Ин раванд нишон медиҳад, ки муодилае, ки Яман ба душманон таҳмил кардааст, ҳоло ҳам ба душман таъсир мерасонад, зеро бо вуҷуди оромие, ки аз имзои созишномаи оташбас дар Гӯза дар охири соли гузашта ҳосил шуд, зарарҳои Тел-Авив дар Эйлат ҳамчун қавӣ боқӣ мемонад.
Your Comment