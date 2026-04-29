Сукут дар баробари ҷиноятҳои Амрико дар Яман, боиси фоҷиаи Минаб гардид

Ин созмон дар солгарди ин ҷиноят дар гузориши худ эълон кард: Як сол пас аз ҳамлаи ҳавоии хунини Амрико ба маркази нигоҳдории муҳоҷирон дар Саъда дар шимолу ғарби Яман, ягон пешрафти мушаххас барои расидан ба адло ва ҷуброн зарар ба амал наомад, дар ҳоле ки боқимондагон ҳанӯз ҳам аз зарарҳои ҷисмонӣ ва рӯҳии шадид азоб мекашанд.
Ин созмон илова кард: Амнистӣ Интернэшнл талаб мекунад, ки ҳамлаи ҳавоии 28 апрели 2025 Амрико, ки боиси кушта ва захмӣ шудани даҳҳо муҳоҷири Африқӣ гардид, таҳқиқ шавад ва онро ҷинояти ҷангӣ медонад.
Ин бёяна таъкид кард, ки созмон дар тӯли моҳи ҷорӣ бо 6 нафар аз боқимондагони ҳамлаи Амрико дидор кард, ки тафсилоти хароҷоти инсонии вазорро шарҳ доданд.
Ин созмон идома дод: Ҳукумати Амрико дар давраи раисҷумҳурии Доналд Трамп, ба ҷои он ки қадамҳои боварӣбахш барои таъмини ҷавобгарӣ, таҳқиқоти самаранок ва тез ё пешниҳоди ҷуброн ба шаҳрвандони осебдида анҷом диҳад, чораҳо ва механизмҳоро, ки барои пешгирии зарар ба шаҳрвандон дар натиҷаи амалиётҳои низомии Амрико дар хориҷи кишвар таҳия шуда буданд, вайрон кард.
Ин созмон ба ҷинояти ҷангии Амрико дар ҳамла ба мактаби духтаронаи Минаб дар давоми ҷанги 40 рӯзаи таҳмилӣ нисбат ба Ҷумҳурии Исломии Эрон ишора карда ва таъкид кард, ки Амрико дар давраи раисҷумҳурии Трамп, ҷиноятҳои дигари бештар ваҳшиёна содир кард ва 11 моҳ пас аз ҳадаф қарор додани маркази нигоҳдории муҳоҷирон дар Саъда, ҳамлаи ҳавоии ғайриқонунӣ ба мактабе дар Минаби Эрон анҷом дод, ки 168 нафар аз ҷумла 120 кӯдак дар он ба шаҳодат расиданд.
