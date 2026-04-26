Аҷеӣ: Иттиҳоди миллӣ ва овози ягонаи миллат душманро дар гиреҳ гузошт

Мувофиқи хабаргузории Абна, Ҳоҷҷул-Ислом ва муҷтаҳид Мусҳинӣ Аҷеӣ, раиси қувваи қазоӣ, дар нишастве бо ҳузури як гурӯҳ аз мақомоти қазоӣ, сухан ронда, ба иштироки беназири мардум дар ҳаракати ҷонфедо ишора карда, изҳор дошт: «Мардуми мо зери бомбаборон ва таҳдидоти такрории душмени мутакаббир ва таҷовузгар, ва бо вуҷуди баъзе мушкилоти иқтисодӣ ва гаронӣ, бо азму иродаи устувор ва иштироки беназир дар ҳаракати ҷонфедо барои Эрон ба қайд гирифтаанд; зиёда аз 30 миллион нафар аз мардуми гиромии мо, аз марду зан, пир ва ҷавон, эълон кардаанд, ки омодаанд ҷони худро барои Эрони исломӣ фидо кунанд ва дар ҳар соҳае, ки низоми мо хоҳад, аз майдон то кӯча, муҷоҳидат кунанд.»
Раиси қувваи қазоӣ ба зарурати эҳтироми бештари онҳое, ки шавқи ҷонфидоӣ барои Эрони исломӣ доранд, ишора карда, изҳор дошт: «Ин рӯҳияи сарҷавонӣ ва ҳамиётии миллати Эрон, ки ҳатто дар кӯдакони хурдсоли эронӣ низ ҷӯш мезанад, чизе нест, ки бо дарс ва мунозира ва минбар ва синф ҳосил шуда бошад; ин як таваҷҷуҳ ва лутфи илоҳӣ ба миллати Эрон аст.
Бояд шукргузори ин неъмати илоҳӣ бошем; шукронаи ин неъмат низ, хизмати беинтиҳо ба ин мардуми содиқ ва сарҷавон аст. Бояд ба ҳамаи маъноҳо дар саҳнаи хизматрасонӣ ба мардум, кишвар ва низоми ҳозир бошем; зарур аст, ки ба тақвияти якпорчагии миллӣ кӯмак расонем; бояд ба мақомоти иҷроия дар ҳукумат барои хизматрасонии беҳтар ба мардум, кӯмак ва муоинаи бештар дошта бошем.»
