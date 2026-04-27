Ошкор шудани андозаҳои нави ҳамкории Тел-Авив ва Абу-Забӣ дар ҷараёни ҷанг бар зидди Эрон

Ба гузориши хабаргузории абна, пойгоҳи амрикоии аксиос ошкор кард, ки ҳукумати сионистӣ каме дертар аз оғози ҷанг бо Эрон, системаи Гунбади Оҳанинро бо якчанд низомиён барои фаъолсозии он ба Иморатҳо фиристодааст.
Ин амали ҳукумати сионистӣ ҳаҷми ҳамкориҳои низомӣ ва амниятиро бо Иморатҳо нишон медиҳад. Дар ин гузориш омадааст, ки пас аз амалиётҳои васеи мусаддафӣ ва дрони Эрон бар зидди Иморатҳо, Биномин Нетаняҳу, сарвазири ҳукумати сионистӣ, дар асоси дархости Абу-Забӣ тасмим гирифт, ки системаи Гунбади Оҳанинро бо даҳҳо низомиёни сионист ба Иморатҳо фиристад. Ин амал пас аз тамоси Муҳаммад бин Зайд Ол Наҳён, раиси Иморатҳо, сурат гирифт.
Мувофиқи гузориши аксиос, ин аввалин борест, ки системаи Гунбади Оҳанин дар берун аз заминҳои ишғолшуда ва дар як кишвари дигар истифода мешавад. Инчунин гузориш шудааст, ки баъзе ҳуҷумҳои ҷанговарони ҳукумати сионистӣ ба мавқеъҳо дар Эрон бо мақсади коҳиш додани ҳуҷумҳо бар зидди Иморатҳо сурат гирифтааст.
