Ба гузориши хабаргузории новостӣ, Алексей Пушков, раиси кумитаи сиёсати расонаии Маҷлиси Федералии Русия таъкид кард, ки таҷовузи низомии Иёлоти Муттаҳида бар зидди Эрон аз нигоҳи омодагӣ ва шароити низомӣ номаъқул буд.
Ӯ илова кард, ки таҷрибаи амалиёти низомии Иёлоти Муттаҳида дар Венесуэла нақши гиреҳкунак дар сиёсатгузории ин кишвар нисбат ба Эрон бозид.
Пушков таъкид кард, ки боздошти Николас Мадуро, раисиҷумҳури Венесуэла ва вокуниши заифи ин кишвар нисбат ба ин амалиёт ҳамчун қабули шароити Иёлоти Муттаҳида барои гирифтани назорати нафт ба ҳисоб меравад.
Ин масъала боиси он шуд, ки Доналд Трамп фикр кунад, ки ин амалиёти низомӣ метавонад ҳамчун воситаи самаранок дар маҷбур кардани ҳар гуна системаи хориҷӣ ба тобеияти Вашингтон амал кунад.
Ӯ гуфт, пас аз ин ғалаба! Трамп тасмим гирифт, ки сенарияи монандро нисбат ба Эрон иҷро кунад.
