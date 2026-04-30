Трамп аз эҳтимоли кам кардани низомони Амрико дар Олмон хабар дод

Ба гузориши хабаргузории Мехр, Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико дар шабакаи иҷтимоии «Труths Social» навишт: Амрико дар ҳоли омӯзиш ва баррасии эҳтимоли кам кардани қувваҳо дар Олмон аст.
Ӯ илова кард: Қарори ниҳоӣ дар ин бора тӯли давраи кӯтоҳи вақт дар оянда гирифта мешавад.
Гарчанде ки Трамп ба сабаби ин кам шудани қувваҳо ишора накард, ба назар мерасад, ки ин амали Амрико ба сабаби ихтилофоти сиёсӣ бо Олмон дар бораи ҷанг зидди Эрон ва танги Ҳормуз ва ҳамроҳ нашудани Берлин бо Вашингтон сурат гирифтааст.
Тақрибан 36 ҳазор низомони фаъоли Амрико ба таври доимӣ дар Олмон ҷойгиранд.
Бо ҳисоб кардани шартномагирандагони ғайриназдик, кормандони вазорати ҷанг ва қувваҳои захиравии Амрико, ин рақам дар баъзе гузоришҳои расонаҳои Олмон то наздик ба 50 ҳазор нафар ҳам барӯйхатгирӣ мешавад.
Олмон пас аз Ҷопон, мизбони дуюмин гирдиҳамоии бузурги қувваҳои Амрико дар берун аз қаламрави Иёлоти Муттаҳида аст ва дар тартиби аврупоӣ ҷойгир аст.
