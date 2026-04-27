Ба гузориши хабаргузории абна, Кайл Шоустақ, директори ширкати сармоягузории амрикоии «Навигейтор Принсипал Инвесторз» дар суҳбат бо Рияновости гуфт: Таҷовузи низомии Иёлоти Муттаҳида бар зидди Эрон метавонад иқтисоди ҷаҳониро ба сӯи як رکӯди дарозмуддат бардорад ва ҳар қадаре ки даргирӣ бештар тӯл кашад, оқибатҳои он вазнинтар хоҳад буд.
Ӯ илова кард: Ширкатҳо дар кишварҳои дар ҳоли рушд, хусусан дар Осиё ва Африқо, ҳассастарин ширкатҳо нисбат ба буҳрони иқтисодӣ мебошанд.
Ҷанги Укроина ва ҳамзамон таҷовузи Иёлоти Муттаҳида ва ҳукумати сиёҳӣ ба заминҳои Эрон ба буҳрони энергетикӣ дар ҷаҳон оташ зад.
Иттиҳоди Аврупо даъват ба сарфаи энергия ва истифода аз кор дар хона дар қисми хусусӣ ва давлатӣ барои коҳиши сӯзишворӣ кардааст.
