Хашми дубораи Трамп аз ҳамсолони Аврупо барои ҳамроҳ нашудан дар таҷовуз зидди Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақли шабакаи Алҷазира, «Доналд Трамп», раиси ҷумҳури Амрико бо ибрози хашм аз ҳамроҳ нашудани ҳамсолони ғарбӣ дар таҷовуз зидди Эрон ва мавзӯи танги Ҳормуз, эътироф кард: Хеле ноумед шудам, зеро ҳамсолони мо дар НАТО дархости ман барои кӯмакро иҷро накарданд.
Ӯ бори дигар аз Англия барои ҳамроҳ нашудан дар ҷанг зидди Эрон интиқод кард ва гуфт: Англия дар ҷанги Эрон ба мо кӯмак накард.
Трамп аз раиси вазирони Англия интиқод карда илова кард: «[Кир] Стармер эълон кард, ки кишвари ӯ пас аз охири ҷанг ба мо кӯмак хоҳад кард ва ман гуфтам, дар он замон ба шумо дигар ниёз надорем.»
Ӯ ба мавзӯи мулоқоти телефонии худ бо раиси ҷумҳури Русия пардохт ва гуфт: Имрӯз дар мулоқоти телефонӣ бо Путин дар бораи масъалаҳои Эрон ва Укроина сухан гуфтам.
Трамп илова кард, ки Путин гуфт, ки «мехоҳад ба ман барои поён расонидани ҷанг [зидди] Эрон кӯмак кунад, аммо ман дар ҷавоб гуфтам, ту бояд ҷанги худро дар Укроина поён расонӣ.»
Ӯ дар охир даъвоҳои ҳафтаҳо ва моҳҳои худро дар бораи барномаи сулҳомези ҳастаии Эрон такрор кард ва даъво кард: Имкон намедиҳем, ки Эрон ба силоҳи ҳастаӣ даст ёбад.
Трамп дар вокуниш ба баромади Иморат аз ташкилоти ОПЕК низ гуфт: Ба назари ман, ин кори хеле хуб аст, зеро натиҷаи ниҳоӣ барои коҳиши нархи сӯзишворӣ мусбат хоҳад буд.
Your Comment