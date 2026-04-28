Рақоби нави Нетаняҳу пеш омад; мушкили мураккаб дар интихоботи оянда

28 Апрел 2026 - 12:40
News ID: 1807361
Source: ABNA
Натиҷаҳои як пурсиши дар аҳолии ишғолшуда гузаронидашуда нишон медиҳад, ки рақоби сиёсии нави Нетаняҳу дар интихоботи оянда пеш омадааст.

Ба гузориши хабаргузории меҳр ба нақли алҷазира, натиҷаҳои як пурсиши нави дар аҳолии ишғолшуда гузаронидашуда пас аз эълони ташкили як коалисияи нави дар режими сиёҳӣ аз ҷониби ҳизбҳои Нафтали Беннет ва Яир Лапид, вазири кӯҳии ин режими, нишон медиҳад, ки ин коалисияи нав бо номи «Бо ҳам» ба ҳизби Ликуди сардори Нетаняҳу пеш омадааст.

Бар асоси ин гузориш, Нетаняҳу дар назди муодилаи интихоботии мураккаб қарор гирифтааст. Кумитаи ӯ дар интихоботи оянда аксарияти ороҳоро намёбад.

Эълони коалисияи нав аз ҷониби Беннет ва Лапид барои иштирок дар интихоботи оянда дар аҳолии ишғолшуда ва эҷоди як варианти сиёсии ивазкунанда барои рақобат бо Нетаняҳу ва барканории ӯ аз қудрат сурат гирифтааст.

