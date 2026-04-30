Мақоми баландпӯсти Ҳизбуллоҳ: Муқовимат то озодии пурраи замини Лубнон боздошта намешавад

30 Апрел 2026 - 13:18
News ID: 1808122
Source: ABNA
Муовини раиси Шӯрои сиёсии Ҳизбуллоҳи Лубнон мавқеи ин ҷунбишро нисбат ба идомаи даргириҳо ва шароити мусоҳиба бо режими сионистӣ шарҳ дод.

Ба гузориши хабаргузории Абна, Маҳмуд Қаматӣ, муовини раиси Шӯрои сиёсии Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суҳбат бо шабакаи Алҷазира Мубашшир гуфт: Мавқеи устувори мо зарурати барқарор кардани оташбаси пурра пеш аз ворид шудан ба ҳар гуна мусоҳибаҳои ғайримустақим бо Исроил аст.

Ӯ таъкид кард: Муқовимат то озодии пурраи замини Лубнон боздошта намешавад.

Қаматӣ таъкид кард: Небӣ Бирри, раиси маҷлис, бар радди мусоҳибаи мустақим бо душмани Исроилӣ таъкид кардааст ва наметавон мавқеи ӯро зери по гузошт.

Ӯ гуфт: Сабри мо дар баробари таҷовузҳои Исроил беохир нахоҳад буд ва ин мавзӯъ ба ҷанги Исроил зидди Эрон алоқаманд нест.

