Мақоми баландпӯсти Ҳизбуллоҳ: Муқовимат то озодии пурраи замини Лубнон боздошта намешавад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Маҳмуд Қаматӣ, муовини раиси Шӯрои сиёсии Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар суҳбат бо шабакаи Алҷазира Мубашшир гуфт: Мавқеи устувори мо зарурати барқарор кардани оташбаси пурра пеш аз ворид шудан ба ҳар гуна мусоҳибаҳои ғайримустақим бо Исроил аст.
Ӯ таъкид кард: Муқовимат то озодии пурраи замини Лубнон боздошта намешавад.
Қаматӣ таъкид кард: Небӣ Бирри, раиси маҷлис, бар радди мусоҳибаи мустақим бо душмани Исроилӣ таъкид кардааст ва наметавон мавқеи ӯро зери по гузошт.
Ӯ гуфт: Сабри мо дар баробари таҷовузҳои Исроил беохир нахоҳад буд ва ин мавзӯъ ба ҷанги Исроил зидди Эрон алоқаманд нест.
