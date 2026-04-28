Фармондеҳони сиёҳӣ: Дар баробари дроҳонҳои ҳизбуллоҳ ягон таҷҳизот надорем

Ба гузориши хабаргузории абна, радиои артиши режими сиёҳӣ гузориш дод, ки дар ҷараёни як ҷаласаи низомӣ, фармондеҳи гавайши 282-уми артиши ин режими эътироф кард, ки мо бояд фикре ба ҳоли таҳдиди пайдоида аз дроҳонҳои ҳизбуллоҳ кунем.
Бар асоси ин гузориш, фармондеҳони воҳидҳои артиши режими сиёҳӣ аз набудани таҷҳизоти зарурӣ барои муқобила бо ин таҳдиди мушкилӣ ба шадиди эътироз карданд ва гуфтанд: Дар баробари дроҳонҳои ҳизбуллоҳ кореро кардан мумкин нест.
Ин фармондеҳон эътироф карданд, ки бе таҷҳизоти кофӣ ва зарурӣ ба ҷанги Лубнон дохил шуданд. Ин дар ҳолест, ки пештар мо истифодаи васеи дроҳонҳоро дар ҷанги Русия ва Украина дида будем ва вақти кофӣ барои ҳалли ин мушкил доштанд.
Тамер Бар, фармондеҳи нерӯи ҳавоии режими сиёҳӣ низ пештар аз сабаби шикасти низомони сиёҳӣ дар баробари мушкилоти дроҳонҳои ҳизбуллоҳ тубих шуда буд.
Your Comment