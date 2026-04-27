Афзоиши шадиди ҷинояткорӣ дар миёни ҷавонони сионист

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли Ал-Миядин, рӯзномаи забони иврит «Ядиот Аҳаронот» гузориш дод, ки додаҳои нашршуда аз ҷониби полиси ҳукумати сионист нишон медиҳанд, ки иштироки ҷавонон ва наврасони сионист дар парвандаҳои хатарнок афзоиши эҳсосшаванда дорад.
Дар ин гузориш омадааст, ки қатлҳои мақсаднок ва ғайриманқад ҳамчун ин парвандаҳо ба шумор мераванд.
Рӯзномаи мазкур илова кард, ки афзоиши ҷиноятҳои хатарнок ба монанди қатл ва зӯроварии ҷинсӣ дар миёни ҷавонони сионист нигаронкунанда шудааст. Ин раванд дар сояи паҳншавии тафаккури радикалӣ дар ҷомеаи сионистҳо сурат мегирад.
Пештар низ рӯзномаи забони иврит «ҲаАретс» гузориш дода буд, ки афзоиши худкушӣ дар байни низомиёни сионист дар моҳи охир нигаронкунанда шудааст.
Расонаҳои сионистӣ низ гузориш доданд, ки ҳадди ақал ҳашт низоми ва се қувваи захиравӣ дар моҳи ҷорӣ ба худкушӣ даст задаанд.
