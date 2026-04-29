Оттифоқ дар Гӯза ба ҳамон андозаи ҷанг фидоиҳо мегирад

Ин гузориш илова мекунад, ки баъзе аз фидоиён ҳанӯз зери харобаҳо ё дар кӯчаҳо боқӣ мондаанд ва ба сабаби натавонии қувваҳои ёрирасон ва набудани таҷҳизоти зарурӣ, дастрасӣ ба онҳо то ин лаҳза имконпазир нашудааст.
Тибқи оморҳои охирини пешниҳодшуда, аз вақти ҷорӣ шудани оттифоқ дар 11 октябр, шумораи умумии шаҳидони сабтшуда ба 823 нафар ва шумораи захмиён ба 2308 нафар расидааст. Инчунин, дар ин давра 763 ҷасади аз зери харобаҳо берун кашида шудааст.
Ин вазорат инчунин эълон кард, ки аз оғози ҷанги нирӯкунии режими сиёҳӣ дар 7 октябри 2023 то имрӯз, шумораи умумии шаҳидон ба 72 ҳазору 599 нафар ва шумораи захмиён ба 172 ҳазору 411 нафар расидааст.
Аз тарафи дигар, манбаъҳои тиббӣ эълон карданд, ки «Иброҳим Сақр», ёрирасони фаластинӣ дар пайи ҳамлаи ҳавоии режими сиёҳӣ дар наздикии майдони Ал-Таом дар шимолу ғарби навори Гӯза ба шаҳодат расидааст. Режими сиёҳӣ дар тӯли ҷанги Гӯза бори зиёд марказҳои ҷойгиршавии қувваҳои ёрирасони фаластиниро бо ҳамлаҳои дронӣ ё мисилии худ ба таври қасдӣ ҳадаф қарор додааст.
