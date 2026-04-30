Дирадори эронӣ: Тахмини душман барои ғалабаи 3-рӯза «мазҳакаи» низомӣ шуд

30 Апрел 2026 - 13:17
News ID: 1808120
Source: ABNA
Ба гузориши хабаргузории Абна, амир диродор «Шерхам Иронӣ» фармондеҳи қувваҳои баҳрии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар барномаи телевизионӣ бо ишора ба ҳисобҳои нодурусти душман нисбат ба Эрон гуфт: Душман фикр мекард, ки дар кӯтоҳтарин вақти имконпазир, масалан 3 рӯз то як ҳафта, дар ҷанг зидди Эрон ба натиҷа мерасад ва ҳамин тахмини онҳо ба як мазҳакаи низомӣ дар донишгоҳҳои низомӣ табдил ёфт.

Ӯ бо ишора ба он ки дар ҷанги сеюми таҳмилишуда, душман худро аз баҳр ба Эрон наздик кард ва аз скурҳои мушакӣ дар воҳидҳои шиновар истифода бурд, илова кард: Қувваҳои баҳрии артиш 7 амалиёти мушакӣ зидди киштии Абраҳам Линколн дошт ва Амрико барои муддате наметавонист ҳавопаймаҳояшро ба парвоз дарорад ва амалиёти ҳавоӣ дошта бошад.

Дирадор Иронӣ идома дод: Амрико маҷбур шуд таъмирҳоро иҷро кунад ва шумораи бештари мушаканоро илова кунад; яъне скурҳои мушакӣ бештар ба майдон оварда шуданд, аммо бо ин ҳол боздоштаанд.

Фармондеҳи қувваҳои баҳрии артиш бо ишора ба назорати танги Ҳормуз таъкид кард: Мо танги Ҳормузро аз баҳри Араб бастаем ва агар пештар биёянд, мо фавран амалиёти низомӣ иҷро мекунем.

Ӯ бо таъкид аз азму қарори ҷангавандон барои интиқом гирифтан таъкид кард: Мо то охирин қатра хун қасам хӯрдаем, то интиқоми шаҳидонамонро гирем.

Дирадор Иронӣ дар қисми дигаре аз суханони худ бо ишора ба қобилиятҳои навини қувваҳои баҳрии артиш, огоҳ дод: Дар наздикӣ, ҳатман силоҳеро аз мо мебинед, ки бисёр аз он метарсанд ва дар гӯши онҳост! Умедворам, ки захмӣ нашаванд!

