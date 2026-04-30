Дирадори эронӣ: Тахмини душман барои ғалабаи 3-рӯза «мазҳакаи» низомӣ шуд

Ба гузориши хабаргузории Абна, амир диродор «Шерхам Иронӣ» фармондеҳи қувваҳои баҳрии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар барномаи телевизионӣ бо ишора ба ҳисобҳои нодурусти душман нисбат ба Эрон гуфт: Душман фикр мекард, ки дар кӯтоҳтарин вақти имконпазир, масалан 3 рӯз то як ҳафта, дар ҷанг зидди Эрон ба натиҷа мерасад ва ҳамин тахмини онҳо ба як мазҳакаи низомӣ дар донишгоҳҳои низомӣ табдил ёфт.
Ӯ бо ишора ба он ки дар ҷанги сеюми таҳмилишуда, душман худро аз баҳр ба Эрон наздик кард ва аз скурҳои мушакӣ дар воҳидҳои шиновар истифода бурд, илова кард: Қувваҳои баҳрии артиш 7 амалиёти мушакӣ зидди киштии Абраҳам Линколн дошт ва Амрико барои муддате наметавонист ҳавопаймаҳояшро ба парвоз дарорад ва амалиёти ҳавоӣ дошта бошад.
Дирадор Иронӣ идома дод: Амрико маҷбур шуд таъмирҳоро иҷро кунад ва шумораи бештари мушаканоро илова кунад; яъне скурҳои мушакӣ бештар ба майдон оварда шуданд, аммо бо ин ҳол боздоштаанд.
Фармондеҳи қувваҳои баҳрии артиш бо ишора ба назорати танги Ҳормуз таъкид кард: Мо танги Ҳормузро аз баҳри Араб бастаем ва агар пештар биёянд, мо фавран амалиёти низомӣ иҷро мекунем.
Ӯ бо таъкид аз азму қарори ҷангавандон барои интиқом гирифтан таъкид кард: Мо то охирин қатра хун қасам хӯрдаем, то интиқоми шаҳидонамонро гирем.
Дирадор Иронӣ дар қисми дигаре аз суханони худ бо ишора ба қобилиятҳои навини қувваҳои баҳрии артиш, огоҳ дод: Дар наздикӣ, ҳатман силоҳеро аз мо мебинед, ки бисёр аз он метарсанд ва дар гӯши онҳост! Умедворам, ки захмӣ нашаванд!
