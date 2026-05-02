Демократҳо далели Трамп дар бораи анҷоми ҷанги зидди Эронро бесарусомонӣ хонданд

Ба гузориши хабарии «Абно», рӯзномаи инглиси «Гардиан» дар гузорише навишт: Демократҳои Конгресси Амрико даъвои Доналд Трамп дар бораи «анҷоми душманиҳо бо Эрон»-ро «бесарусомонӣ» хонданд.
Ин расонаи ғарбӣ афзуд: Демократҳои Сенати Амрико даъвои Трамп дар бораи анҷоми ҷанги бо Эронро ба таври ошкоро рад карданд; ин даъво дар номаи расмие баён шуда буд, ки президент рӯзи ҷумъа ба раисони Сенат ва Палатаи Намояндагон фиристода буд.
Трамп дар ин нома навишта буд: Аз 7 апрели соли 2026 ҳеҷ мубодилаи оташе байни нерӯҳои Амрико ва Эрон сурат нагирифтааст. Душманиҳое, ки аз 28 феврали 2026 оғоз шуда буд, анҷом ёфтааст.
«Гардиан» навишт: Ин дар ҳолест, ки ҷанге, ки ӯ даъво мекунад Амрико дар ҳамон соати аввал онро бурдааст, ҳанӯз бо муҳосираҳои дутарафаи Эрон ва Амрико дар Халиҷи Форс идома дорад.
Чак Шумер, раҳбари ақаллияти демократ дар Сенат, дар посух ба номаи Трамп гуфт: Ин суханон бесарусомонӣ аст. Ин ҷанг ғайриқонунӣ аст ва ҳар рӯзе ки ҷумҳурихоҳон онро тасдиқу таҳия кунанд ва бигузоранд ин вазъият идома ёбад, ҷонҳои бештар дар хатар меафтанд, фасод паҳн мешавад, нархҳо баланд мешаванд ва хароҷоти зиндагии амрикоиҳо зиёд мегардад.
Як расонаи инглис навишт, ки демократҳои Конгресси Амрико далелҳои президенти ин кишвар дар бораи анҷом ёфтани ҷанги зидди Эронро бесарусомонӣ эълом карданд.
