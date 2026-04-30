Салеҳӣ: Халиҷи Форс рамзи эҳтиром ва муқовимати Эрон аст

Ба гузориши хабарнигори Абна, Сайед Аббос Салеҳӣ вазири фарҳанг ва роҳнамоии исломӣ субҳи панҷшанбе дар маросими эҳтироми Рӯзи миллии Халиҷи Форс, ки дар ҷазираи Ҳормуз баргузор шуд, бо эҳтироми ёд ва хотираи шаҳидони ҷанги таҳмилишуда ва махсусан шаҳидони ҷанги Рамазон изҳор дошт: Халиҷи Форс барои эрониҳо танҳо қисме аз минтақаҳои хушкӣи Эрон нест, балки ин минтақа рамзи Эрон аст ва ин таъриф ҳеҷ гуна зиёдгӯӣ нест.
Ӯ илова кард: Эрон бо Халиҷи Форс пайванди ҷудонашаванда дорад ва Эрон бе Халиҷи Форс маъно надорад; барои ин даъво даҳҳо далел овардан мумкин аст.
Салеҳӣ нуқтаи аввалро рамзи эҳтиром ва муқовимати Эрон донист ва таъкид кард: Эрон дар тӯли таърих дар баробари душманон истадааст ва ҳеҷ гоҳ ситамгирии хориҷиёнро қабул накардааст ва Халиҷи Форс пешсафи ин истадод аст. Агар таърихи Эронро таърихи душманшиносӣ донем, хати аввалини ин душманшиносӣ марзбанони мо дар Халиҷи Форс буданд.
Вазири фарҳанг ва роҳнамоии исломӣ идома дод: Дар тӯли ҳазорон соли тамаддуни эронӣ, Халиҷи Форс ин нақшро бар дӯш дошт. Аз рӯзҳои қадим то асрҳои наздик, ки мустамликадорон мехостанд Эрон ва ин минтақаро мустамликаи худ кунанд, агар Эрон мустамлика нашуд, ба сабаби нақши марзбанони Халиҷи Форс ва мардуме буд, ки дар ин минтақа истадод карданд; бузургвароне монанди Имомуқлихон, Алиделурӣҳо ва дигарон.
