Ҷаҳши беназири нархи энергия пас аз ҷанг алайҳи Эрон

Ба гузориши мухбири Абно ба нақл аз Хазинаи Байналмилалии Асъор, бозорҳои ҷаҳонии энергия дар моҳи марти 2026 бо шадидтарин шоки нархӣ дар тӯли ду соли ахир рӯбарӯ шудаанд – рухдоде, ки раванди коҳишии нархҳоро аз январи 2025 то январи 2026 пурра баръакс кардааст.
Бино ба маълумоти Хазинаи Байналмилалии Асъор, пеш аз оғози таҷовузи низомии Амрико ва Исроил ба Эрон, нархи энергия дар масири нозулӣ қарор дошт; ба таври ки нархи гази табиӣ дар Аврупо дар январи 2026 ба пасттарин сатҳи худ дар ду соли охир расида буд. Ҳамчунин нархи бензин дар Амрико дар январи 2026 нисбат ба соли 2025 паст шуда буд.
Бо вуҷуди ин, аз охири феврал ва аввали марти 2026 нархи энергия дар нуқтаҳои гуногуни ҷаҳон ногаҳон бо афзоиши шадид рӯбарӯ шуд.
Диаграммаҳои Хазинаи Байналмилалии Асъор нишон медиҳанд, ки индекси нархи гази табиӣ дар Осиё, ки пеш аз оғози ҷанг ба 70 расида буд (дар ин индекс, рақами 100 нишондиҳандаи нархи энергия дар январи 2025 мебошад), дар моҳи март ба 149 афзоиш ёфтааст – мавзӯъе, ки ифодагари рушди тақрибан 114 дарсадии нархи гази табиӣ дар кишварҳои осиёӣ мебошад. Ҳамчунин нархи бензин дар Амрико низ бо оғози ҷанг алайҳи Эрон тақрибан 40 дарсад афзоиш ёфтааст.
Бино ба гузориши Хазинаи Байналмилалии Асъор, афзоиши нархи энергия метавонад боиси коҳиши суръати рушди иқтисоди ҷаҳон гардад ва мизоҷон дар кишварҳои гуногунро фишор орад. Ин ниҳод ҳушдор додааст, ки дар сурати идомаи даргириҳо дар Ховари Миёна, нархи энергия метавонад афзоиши бештареро аз сар гузаронад ва иқтисоди ҷаҳонӣ бо зарарҳои васеътаре рӯбарӯ шавад.
Маълумоти Хазинаи Байналмилалии Асъор нишон медиҳад, ки оғози ҷанг алайҳи Эрон раванди нозулии нархи энергияро баръакс карда ва нархи газ ва бензин дар ҷаҳон босуръат афзоиш ёфтааст.
