Кейки зодрӯзи ҷанҷолии вазири сионистӣ

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Маъа, ҳамсари Итомар Бен-Гвир вазири амнияти дохилии режими сионистӣ зодрӯзи панҷоҳсолагии ӯро бо додани як кейки ҷанҷолӣ ҷашн гирифт.
Бар асоси ин гузориш, кейки зодрӯзи Бен-Гвир бо нишони ресмондор ороста шуда буд, ки нишон аз қонуни ҷанҷолии қатли асирони фаластинӣ дорад. рӯи ин кейк навишта шуда буд: «Гоҳо орзуҳо ҳақиқат мепайвандад!».
Дар ин маросим як қатор аз афсарони калони полис ва унсурҳои амниятии ин режим ҳузур доштанд. Мунаққидон дар режими сионистӣ таъкид карданд, ки ин маросим бештар ҳомили паёмҳои сиёсӣ ва таҳрикомез будааст.
Чанде пеш Кнессет (парлумон) ба тадбири душманона ва зиддиинсонӣ, пешнависи қонуни қатли асирони фаластиниро бо аксарияти оро тасвиб кард.
Ин пешнавис дар ҳоле тасвиб шуд, ки ниҳодҳои ҳуқуқи башар пеш аз ин дар бораи паёмадҳои хавфнок ва вайрон кардани шадиди қонунҳои байналмилалӣ аз ҷониби режими сионистӣ дар бораи асирон ҳушдор дода буданд.
