Амрико дар қатъи роҳи комил гирифтор шудааст / Мо барои идомаи ҷанг омодаем

Ба гузориши хабарнигори Абна, сарлашкар Муҳсен Резаӣ маслиҳатчии низомии фармондеҳи кул дар бораи раванди охирини тағйироти ҷанги Рамазон, бо табрик ба зодрӯзи Имомул-Имом Резо (а), гуфт: 31 миллион нафар дар лоиҳаи «Ҷон фида» ба қайд гирифтанд, ки тақрибан 50 дарсади онҳо омодагии худро барои ҳузур дар майдонҳои низомӣ ва амниятӣ изҳор карданд ва қисми дигари бақайдгирифташудагон омодагии худро барои кӯмакҳои молиявӣ ё ҳамкориҳои маълумотӣ изҳор доштанд, ки бояд аз ин одамони азиз барои ин изҳори омодагӣ ташаккур кунам.
Ӯ илова кард: Ҳақиқат ин аст, ки Амрико дар қатъи роҳи комил гирифтор шудааст. Аз як тараф мехоҳад ҷанг кунад ва ҳатто дар ду се рӯзи оянда шояд ба ин майдон ворид шавад, аммо низомони амрикоӣ ба Трамп мегӯянд, ки дар ин роҳ эҳтимоли асир шудани қувваҳои Амрико зиёд аст, зеро онҳо мехоҳанд дар соҳилҳои ҷанубӣ ворид шаванд.
Сарлашкар Резаӣ таъкид кард: Албатта, аз қисми ғарбии кишвар низ шояд фаъолият дошта бошанд ё дар Теҳрон бомбаборон кунанд ва ин охирин нақша ва тарҳи онҳост, ки дар мизи корӣ аст, аммо низомон ба Трамп гуфтаанд, ки ин мисли ҳуҷум ба Исфаҳон нест ва ин шикасти фалокатбор хоҳад буд. Дар ин ҷо киштиҳои ҷангӣ ғарқ мешаванд ва сарбозони амрикоӣ асир мешаванд ва хеле нигаронанд.
Эрон барои муқобила бо ҳар гуна таҳдид омода аст
Маслиҳатчии низомии фармондеҳи кул бо иқтибоси оятӣ аз Қуръон изҳор дошт: Мисоли Амрико мисли хонаи муз, заиф аст. Киштиҳои ҷангии амрикоӣ наметавонанд ба хонаҳои худ, ки дар ҳамон кишварҳои ҷанубии Халиҷи Форс аст, равед ва [мо бо назорати танги Ҳормуз ин иҷозатро ба онҳо намедиҳем.
Амрикоиҳо дар ҳолате қарор доранд, ки аз иҷрои амалиёти низомӣ даст кашидаанд. Нақшаҳои низомии пештара ин кишвар бо шикаст рӯбарӯ шуданд ва ҳоло нақшаҳои охирини онҳо дар дасти баррасӣ қарор доранд. Низомони ин кишвар мегӯянд, ки дар сурати идомаи чунин амалҳо, шикасти фалокатбор хоҳад буд. Дар ин самт, ин вазъият нигарониҳои фаровонеро барои мақомоти амрикоӣ ва Трамп ба вуҷуд овардааст.
