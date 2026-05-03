Мақоми рус: Ҷаҳон ба сӯи бузургтарин бӯҳрони энержӣ пеш меравад

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Раша Тудӣ, Кирилл Дмитриев, раиси фонди сармоягузории мустақими Русия, таъкид кард, ки ҷаҳон ба сабаби нархҳои бесобиқаи нафт, ба сӯи бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърих пеш меравад.
Дмитриев дар платформаи X навишт: Ҷаҳон беогоҳона ба сӯи бузургтарин бӯҳрони энержӣ дар таърих пеш меравад.
Бад шудани вазъият дар бозори ҷаҳонии энержӣ бо ҷанг дар Ховари Миёна алоқаманд аст, ҷанге, ки дар натиҷаи он таҳвили нафти истеҳсолшуда дар Халиҷи Форс ба мизоҷон дар кишварҳои ҷаҳон бо баста шудани тангаи Ҳурмуз пас аз ҳамлаи Амрико ва режими сионистӣ ба Эрон, қариб ғайриимкон шудааст.
Раша Тудӣ афзуд, ки баста шудани тангаи Ҳурмуз аз ҷониби Эрон бо оғози ҷанги кунунӣ, сабаби бисёре аз оқибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ аст, зеро тақрибан 20 дарсади ҳамаи таъминоти ҷаҳонии нафт аз он мегузарад.
Пеш аз ин низ Александр Новак, муовини сарвазири Русия эълом кард: Русия ҳамчун истеҳсолкунандаи бузурги нафт ақидаи хуруҷ аз ОПЕК-плюсро надорад.
Вай афзуд: Дар ҳоли ҳозир амиқтарин бӯҳрон дар саноати нафти ҷаҳонро шаҳодат медиҳем ва ҳаҷми азиме аз нафт ба бозор пешниҳод намешавад.
