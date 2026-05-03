Ал-Маядин: Дипломатияи Амрико ба намоиши сиёсӣ табдил ёфтааст

Ба гузориши хабарии Абна, шабакаи телевизионии Ал-Маядин дар мақолае таъкид кард, ки Амрико дигар ҳамчун шарики боэътимоди музокира дида намешавад, на ба сабаби коҳиши қудрат, балки ба сабаби аз даст додани «эътибор, давомдорӣ ва инзиботи ниҳодӣ». Сиёсати хориҷии ин кишвар, махсусан дар давраи охир, аз масирҳои ниҳодӣ ва дипломатӣ ба сӯйи қарорҳои шахсӣ, тағйирёбанда ва гоҳе зиддиятнок ҳаракат кардааст. Иваз кардани равандҳои муташаккил бо изҳороти мунқатъ ва расонаӣ, боиси ноустуворӣ дар паёмҳо ва уҳдадориҳо шудааст.
Ин расонаи арабӣ афзуд: Дар гузашта, ҳатто дипломатияҳои ғайрирасмӣ низ дар доираи ниҳодӣ ва устувор амал мекарданд, аммо акнун нақши ниҳодҳое монанди Вазорати хориҷа заиф гардида ва холҳои васеи идоракунӣ ҷудо шудааст. Ин раванд ба фарсудашавии «ҳофизаи ниҳодӣ» ва коҳиши қобилияти Амрико дар нигоҳдории уҳдадориҳои дарозмуддат овардааст. Баромадан аз созишномаҳое монанди Барҷом ва паймонҳои назорати силоҳ, ин ноустувориро шадидтар карда ва паёми равшан ба дигар кишварҳо додааст: созиш бо Амрико метавонад муваққатӣ ва вобаста ба тағйири ҳукуматҳо бошад.
Ал-Маядин навишт: Дар натиҷа, кишварҳо ба сӯйи масирҳои ивазӣ, монанди миёнҷигарии қудратҳои минтақавӣ ё созишҳои берун аз доираи Вашингтон ҳаракат кардаанд. Дипломатияи Амрико беш аз пеш ба «намоиши сиёсӣ» монанд шудааст, на як раванди воқеӣ. Ин раванд нишонае аз пастии қобилияти як қудрат дар табдил додани нуфуз ба натиҷаҳои пойдор аст.
