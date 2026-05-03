Канони Муқаддам: Нерӯи баҳрии Эрон қобилияти муҳосира дар баробари муҳосираро дорад

Ҳусайн Канони Муқаддам дар мусоҳибае, дар робита ба рафъи муҳосираи баҳрӣ ва усулҳои Эрон дар бораи он гуфт: Амрико сиёсати бӯҳрон дар баробари бӯҳронро пайгирӣ мекунад, ва ин сиёсат боиси зарар ба иқтисоди ҷаҳонӣ ба хусус Амрико ва ҳампаймонони он шудааст.
Канони Муқаддам афзуд: Кишварҳое мисли Чин, Русия, Ҷопон, Куриёи Ҷанубӣ ва кишварҳои ҳошияи Халиҷи Форс ва кишварҳои ғарбӣ дучори мушкилоти асосӣ дар соҳаи энержӣ ва иқтисод шудаанд.
Вай изҳор дошт: Роҳкардҳои шикасти ҳасри баҳрӣ фишорҳои байналмилалӣ ба амали дуздии баҳрии Амрико ва роҳкардҳои дипломатӣ аст ва таъкид кард: Бояд сиёсати муҳосира дар баробари муҳосираро амалӣ кунем ва нагузорем Амрико ба пойгоҳҳои баҳрии худ дар минтақа таҷҳизот интиқол диҳад.
Ин коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ бо ишора ба аҳамияти тангаи Ҳурмуз ин тангаро тангаи "Аҳади Инқилоби Исломӣ" ёд кард ва низ изҳор дошт: Набояд ба ҳеҷ ваҷҳ ин тангаро раҳо кунем ва ин тангаро бояд ҳамчун аҳрами боздорандаи худ ҳифз кунем ва гузару убури киштиҳои Амрико ва ҳампаймонони онро, аз ҷумла киштиҳои боркаш, боздорем.
