Артиш: Бо партоби мушакҳои круз ба навшаканҳои амрикоӣ ҳушдор додем

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно ба нақл аз робитаҳои умумии артиш, навшаканҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, чанд соат пеш бо хомӯш кардани радарҳои худ дар баҳри Уммон, қасди наздик шудан ба Гӯтаҳои Ҳурмузро доштанд, ки фавран пас аз равшан кардани радарҳои худ, кашф ва бо ҳушдори радиовии нерӯи дарёии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи хатарҳои вайрон кардани оташбас рӯбарӯ шуданд.
Диловармардони артиш пас аз беэътиноии навшаканҳои амрикоӣ, дар ҳушдори дубора, сареҳан эълом карданд, ки ҳар гуна кӯшиш барои вуруд ба Гӯтаҳои Ҳурмуз, вайрон кардани оташбас ҳисобида шуда, бо вокуниши нерӯҳои дарёӣ рӯбарӯ хоҳад шуд.
Дар ин марҳила ва баъд аз беэътиноии навшаканҳои амрикоию сионистӣ ба ҳушдори аввалия, нерӯи дарёии артиш, бо партоби тири ҳушдори мушакҳои круз, ракет ва тайёраҳои бесарнишини размӣ дар ҳаволии шиноварҳои душмани мутаҷовиз, ҳушдор дод; масъулият ва оқибатҳои хатарноки ин гуна амалҳо, ба душмани душман хоҳад буд.
Your Comment