Амир Ҳатамӣ: Амнияти минтақаи Ҳурмуз хатти сурхи Эрон аст

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно, амир Ҳатамӣ, фармондеҳи кулли артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар саҳифаи шахсии худ дар X (Твиттери пешин) навишт: «Ба номи Худованди қаҳҳор. Фарзандони миллати Эрон, чашми бедори Халиҷи Форсанд. Ҳар як қадами ин обҳо дар тири раддаи иродаи мост. Навшаканҳои Амрико бо найранги хомӯшии радар ба хаёли наздик шудан ба Гӯтаҳои Ҳурмуз буданд; аммо посухи мо оташ буд. Мушакҳои круз ва тайёраҳои бесарнишини размӣ ба парвоз даромаданд. Амнияти ин минтақа, хатти сурхи Эрон аст».
4 Май 2026 - 23:34
News ID: 1809924
Source: ABNA
