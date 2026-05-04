Сардар Муҳибӣ: Киштиҳои ғайриқонунӣ бо қувват боздошта мешаванд

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно, сардар Ҳусейн Муҳибӣ, сӯзгӯ ва муовини робитаҳои умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар посух ба баёнияҳои беасоси мақомот ва муассисаҳои Амрикоӣ дар мавзӯъҳои баҳрӣ ва Халиҷи Форс, инчунин огоҳиномаҳои Институти тиҷорати баҳрии Англия гуфт: «Дар раванди идоракунии Гӯтаҳои Ҳурмуз ҳеҷ гуна тағйироте ба вуҷуд наомадааст. Ҳар гуна ҳаракати баҳрии киштиҳои ғайринизомӣ ва тиҷоратӣ, ки мувофиқи протоколҳои транзитии додашуда аз ҷониби нерӯи дарёии Сипоҳ бошад ва аз масири муайянкарда бо ҳамоҳангӣ сурат гирад, соҳиби амният ва саломатӣ хоҳанд буд».
«Дигар ҳаракатҳои баҳрӣ, ки ба усулҳои эъломшудаи нерӯи дарёии Сипоҳ мухолифанд, бо хатарҳои ҷиддӣ рӯбарӯ хоҳанд шуд. Киштиҳои ғайриқонунӣ бо қувват боздошта мешаванд».
«Зарур аст, ки ҳамаи ширкатҳои киштиронӣ ва суғуртаҳои нақлиёт ба огоҳиномаҳои Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ таваҷҷӯҳ дошта бошанд».
