Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Россия ал-Яум, Пиёр Вандиеҳ, яке аз фармондеҳони нерӯҳои НАТО, ҳушдор дод, ки кишварҳои ғарбӣ ҳамчунин Укроин аз камбуди шадиди мушақҳои системаҳои муҳофизати ҳавоӣ ранҷ мебаранд.
Вай илова кард, ки Ғарб бо ҳамон чолишҳое рӯ ба рӯ аст, ки Укроин дар мавриди мушақҳо дучор буд: суръати нокифояи истеҳсол ва захираҳои маҳдуд.
Вандиеҳ баён кард, ки роҳи ҳалли ин масъала танҳо дар афзудани иқтидори истеҳсол нест, балки метавон бо тағйири равиш дар муқобилият бо таҳдидот ба он даст ёфт. Масалан, аз паррандаҳои бесарнишини ихтисосии раҳгир (интерсептор) барои нобуд кардани паррандаҳои бесарнишини душман истифода кард.
Ба наздикӣ инчунин Лаҳистон аз таҳвили системаҳои мушақҳои Патриот ба Амрико худдорӣ кардааст. Нашрияи Политико низ навишта буд, ки кишварҳои ғарбӣ захираҳои кофии системаҳои муҳофизати ҳавоӣ барои таъмини Укроин надоранд.
Яке аз фармондеҳони нерӯҳои НАТО ба камбуди шадиди таҷҳизоти системаҳои муҳофизати ҳавоӣ дар кишварҳои ғарбӣ иқрор шуд.
