Покистон: Бояд ба оташбас дар минтақа пойбанд буд

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Шаҳбози Шариф, сарвазири Покистон, таъкид кард: «Бояд ба оташбас дар минтақа эҳтиром гузошта, пойбанд буд».
Вай илова кард, пойбандии оташбас барои имкон додан ба дипломатия дар равони гуфтугӯҳо сурат мегирад.
Ин дар ҳолест, ки Амрико бо вайрон кардани моддаҳои оташбас дар минтақаи тангаҳои Ҳурмуз ва Халиҷи Форс даст ба таҳрикҳои озордиҳанда ва ҷангталабона барои муташанниҷ кардани вазъ задааст.
5 Май 2026 - 14:14
News ID: 1810198
Source: ABNA
Сарвазири Покистон ба зарурати пойбандии оташбас дар минтақа таъкид кард.
