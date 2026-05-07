The Washington Post: Эрон ҳадди ақал 228 иншоот ё таҷҳизоти Амрикоро ҳадаф қарор дод

Ба гузориши хабаргузории «Абна», тибқи таҳлили рӯзномаи «Вашингтон Пост» аз тасвирҳои моҳвораӣ, ки имрӯз чоршанбе нашр шудаанд, ҳамлаҳои интиқомии Эрон харобиҳои бештареро дар марказҳои низомии Амрико дар саросари Осиёи Ғарбӣ ба вуҷуд овардааст, нисбат ба он ки мақомоти Амрико ошкоро эътироф кардаанд.
Рӯзномаи «Вашингтон Пост» навиштааст: «Ин баррасӣ, 228 иншоот ва таҷҳизоти осебдидаро дар 15 пойгоҳи амрикоӣ, аз ҷумла 217 бино ва 11 нуқтаи низомиро ҳуҷҷатгузорӣ кардааст. Беш аз нисфи харобиҳо дар қароргоҳи нерӯи панҷуми баҳрии Амрико дар Баҳрайн ва 3 пойгоҳи (амрикоӣ) дар Кувайт рух додааст».
Ба эътирофи «Вашингтон Пост», васеъии харобиҳо нисбат ба он чи Амрико ошкоро фош кардааст, бештар аст.
Як мақоми амрикоӣ ба ин рӯзнома гуфт, ки ин ҳамлаҳо системаҳои дифои мушакии Патриот дар Баҳрайн ва Кувайт, як антеннаи моҳвораӣ дар фаъолияти дастгирии устувонаҳои баҳрии Баҳрайн ва системаҳои радиории ТААД (THAAD) дар Урдун ва Аморати Муттаҳидаи Арабиро нобуд кардааст.
Ба гузориши «Вашингтон Пост», ҳавопаймои фармондеҳӣ ва назорати E-3 Sentry низ пас аз истиқрори такрорӣ дар нуқтаи бе муҳофизат, дар пойгоҳи ҳавоии Prince Sultan дар Арабистони Саудӣ аз ҷониби Эрон нобуд карда шуд. Як танкери сӯзишворонӣ низ аз байн рафт.
