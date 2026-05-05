Қолибоф: Муодилаи нави тангаҳои Ҳурмуз дар ҳоли устувор шудан аст

5 Май 2026 - 14:12
News ID: 1810192
Source: ABNA
Раиси Маҷлис бо изҳори онке, ки муодилаи нави тангаҳои Ҳурмуз дар ҳоли устувор шудан аст, гуфт: Идомаи вазъи кунунӣ барои Амрико таҳаммулнопазир аст ва бадии онҳо кам хоҳад шуд.

Ба гузориши хабарии Абна, Муҳаммад Боқири Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навиштааст: «Муодилаи нави тангаҳои Ҳурмуз дар ҳоли устувор шудан аст. Амнияти киштиронӣ ва транзити энергия аз ҷониби Амрико ва иттифоқчиёнаш бо вайрон кардани оташбас ва татбиқи муҳосира ба хатар афтодааст; албатта бадии онҳо кам хоҳад шуд. Хуб медонем, ки идомаи вазъи кунунӣ барои Амрико таҳаммулнопазир аст; дар ҳоле ки мо ҳанӯз ҳатто оғоз накардаем.»

