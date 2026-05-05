Қолибоф: Муодилаи нави тангаҳои Ҳурмуз дар ҳоли устувор шудан аст

Ба гузориши хабарии Абна, Муҳаммад Боқири Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навиштааст: «Муодилаи нави тангаҳои Ҳурмуз дар ҳоли устувор шудан аст. Амнияти киштиронӣ ва транзити энергия аз ҷониби Амрико ва иттифоқчиёнаш бо вайрон кардани оташбас ва татбиқи муҳосира ба хатар афтодааст; албатта бадии онҳо кам хоҳад шуд. Хуб медонем, ки идомаи вазъи кунунӣ барои Амрико таҳаммулнопазир аст; дар ҳоле ки мо ҳанӯз ҳатто оғоз накардаем.»
5 Май 2026 - 14:12
News ID: 1810192
Source: ABNA
