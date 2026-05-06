Таърифи вазири корҳои хориҷии Чин аз муқовимат ва пофишории мардуми Эрон

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Сайид Аббос Ороқчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, ки дар сари як ҳайати дипломатӣ ба Пекин сафар кардааст, субҳи имрӯзи чоршанбе бо Ван И, котиби комиссияи корҳои хориҷии ҳизби ҳоким ва вазири корҳои хориҷии Чин, дидор кард.
Дар ин дидор, андозаҳои гуногуни муносибатҳои дуҷониба ва ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла иқтисодӣ-тиҷоратӣ ва низ раванди иҷрои санадҳои байниҳамдигарӣ мавриди баҳс ва баррасӣ қарор гирифтанд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо ишора ба пайвандҳои деринаи ду тамаддуни бузурги Эрон ва Чин, Чинро дӯсти наздик ва шарики стратегии Эрон тавсиф кард ва бар иродаи ҷиддӣ ва устувори Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон барои боло бурдани ҳамаҷонибаи муносибатҳои стратегӣ ва дӯстонаи ду кишвар дар доираи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Эрон-Чин дар асоси эҳтиром ва эътимоди мутақобил таъкид ва изҳор дошт: "Мо бовар дорем, ки ҳамкорӣ ва шарикии стратегии ду кишвар дар шароити нав нисбат ба гузашта пурзӯртар идома хоҳад ёфт."
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо тавсифи ҷиноятҳои содирашудаи Амрико ва режими сиёнии Исроил алайҳи миллати Эрон ва вайронкуниҳои фоҷеии ҳуқуқи башардӯстона дар ҷанги таҳмилии чилрӯза, аз мавқеи усулии Чин дар маҳкум кардани вайрон намудани принсипҳои бунёдии Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид тарафи Амрикову Исроил ва низ равондидории масъулиятноки он кишвар нисбат ба сӯиистифодаи Амрико аз Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид сипосгузорӣ кард.
Вай изҳори умедворӣ кард, ки бо оғози раёсати даврии Чин дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва бо идомаи нақши муассири Пекин, шоҳиди таҳаввулоти созанда дар самти пешгирӣ аз идомаи қонуншиканӣ ва вайрон намудани сулҳу амнияти байналмилалӣ бошем.
Вазири корҳои хориҷии Эрон ҳамчунин ҳамтои чиниро дар ҷараёни охирин равандҳои марбут ба раванди дипломатӣ ва кӯшишҳову ташаббусҳои ҷорӣ барои хотима додан ба ҷанги таҳмилии Амрико-режими сиёнии Исроил алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз ҷумла раванди гуфтушунидҳои Эрон-Амрико бо миёнҷигарии Покистон қарор дод ва изҳор дошт: "Ҳамчунон ки Эрон дар саҳнаи дифоъ аз худ бо иқтидор пайдо шуд ва ҳанӯз дар омодагии пурра барои муқобила бо ҳар гуна шарорат аст, дар арсаи дипломатӣ низ ҷиддӣ ва пойдор аст."
Вазири корҳои хориҷии Чин бо таъриф аз муқовимат ва пофишории мардуми Эрон дар муқобили таҷовузкорон ва ҳамчунин некниятӣ ва равондидории масъулиятноки Эрон, ба хусус кӯшишҳои ҳамтои эронӣ дар пайгирии раванди дипломатӣ ва пешгирӣ аз афзоиши шиддат дар минтақа, бар мавқеи қатъии Чин дар дастгирии тамомияти арзӣ, ҳокимият ва амнияти миллии Эрон таъкид кард ва изҳор дошт: "Мавқеи усулии Чин мухолифат ба муроҷиат ба зӯр ва идомаи ин ҷанги ғайриқонунӣ аст, ки паёмадҳои зараровари он на танҳо барои Эрон, балки алайҳи ҳамаи кишварҳо ва миллатҳои минтақа ва ҷаҳон будааст."
Вазири корҳои хориҷии Чин бо ишора ба нақшаи чормоддаи раиси ҷумҳури ин кишвар барои хотимаи фаврӣ ва қатъии ҷанг ва барқарор намудани сулҳу амнияти устувор дар минтақа, дастгирии қатъии Чин аз дипломатия ва гуфтугӯ барои ҳалли масъалаҳоро мавриди таъкид қарор дод.
Дар ин дидор, вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Чин бо баррасии охирин вазъи пайгирӣ ва иҷрои санадҳову нақшаҳои ҳамкорӣ байниҳамдигарӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, дар бораи имконияту тавоноиҳои рушди беш аз пеши муносибатҳо табодули назар карданд ва дар хусуси идомаи дидорҳо ва раъюзандиҳои мақомоти ду кишвар мувофиқат карданд.
Your Comment