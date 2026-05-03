Ҳаоретс: Ҳизбуллоҳ артиши Исроилро ба дард овардааст

Ба гузориши хабарии Абна, рӯзномаи ибрӣ‐забони Ҳаоретс эътироф кард, ки қудрати Ҳизбуллоҳ дар истифодаи аслиҳаи тактикӣ ва ворид кардани зарар ба артиши режими сионистӣ низоми низомии Исроилро ба дард овардааст.
Дар ин гузориш омадааст, ки сокинони минтақаҳои шимолии сарзаминҳои ишғолӣ дар тарсу ваҳм ба сар мебаранд.
Шабакаи сионистии "Ай 24 Ньюз" низ пештар дар ин бора эълом кард: Бояд ин ибораи сахтро бигӯем; ҳеҷ роҳҳали қатъӣ ва ниҳоӣ барои масъалаи паррандаҳои хурди [Ҳизбуллоҳ] вуҷуд надорад.
Ҳамчунин шабакаи 13 телевизиони режими сионистӣ аз вуҷуди рӯҳияи ноумедӣ дар артиши ин режим ба далели набудани роҳи ҳал барои таҳдиди паррандаҳои хурди интиҳорию дронҳо хабар дод.
