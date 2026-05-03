Гузаштани як нафткаши азими эронӣ аз муҳосираи баҳрии Амрико

Ба гузориши хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, пойгоҳи Танкер Трекерз гузориш дод, ки як нафткаши эронӣ ҳомили як миллиону 900 ҳазор бочка нафт муваффақ шуд аз муҳосираи баҳрии Амрико дар минтақа гузашта, худро ба Ховари Дур расонад.
Ин пойгоҳ гузориш дод, ки як нафткаши азими VLCC тааллуқ ба Ширкати миллии нафти Эрон (NITC) ки беш аз 1.9 миллион бочка (ба қимати тахминии 220 миллион доллар) нафти хом интиқол медод, аз муҳосираи баҳрии мазкур гузашт.
Ин киштӣ, ки бо номи "HUGE" шинохта мешавад, бори охир беш аз як ҳафта пеш дар соҳилҳои Шри-Ланка дида шуд ва дар ҳоли ҳозир дар ҳоли гузаштан аз тангаи Лумбок дар Индонезия ба сӯи маҷмуъаҷазираҳои Риау аст.
Сайти шабакаи Алҷазира низ рӯзи гузашта гузориш дод, ки таҳлили иттилооти интишорёфта аз марказҳои навигатсияи баҳрӣ нишон медиҳад, ки аз замони оғози иҷрои муҳосираи баҳрии Амрико бар киштиҳои марбут ба бандарҳои Эрон дар 13 апрели гузашта, 81 киштӣ аз маҷмӯи 145 киштӣ, хилофи ин муҳосира аз тангаи Ҳурмуз гузаштаанд. Ин шумораи гузашт тақрибан 56 дарсади киштиҳоро аз замони иҷроии қарори Амрико нишон медиҳад.
Таҳлили додаҳо аз платформаи Марин Трафик нишон медиҳад, ки 53 киштӣ бо вайрон кардани муҳосираи Амрико аз тангаи Ҳурмуз гузаштаанд. Ин киштиҳо ё аз бандарҳои Эрон меомаданд ё ба он ҷо мерафтанд, ё парчами Эронро барафрошта буданд. Аз ин шумора, 11 киштӣ дар рӯйхати таҳримҳои Амрико қарор доштанд.
Your Comment