Воситаи ибрӣзабон: Амрико қодир ба ҳифзи киштиҳо дар тангаи Ҳурмуз нест

Ба гузориши агентии хабарии Абна, шабакаи 12-уми телевизиони режими сиёнии Исроил ба нақл аз мақомоти баландпояи ин режим эълом кард, ки амрикоиҳо амалан қобилияти ҳифзи киштиҳое, ки аз тангаи Ҳурмуз мегузаранд, надоранд.
Ин шабакаи хабарӣ ба нақл аз мақомоти баландпояи сиёнизм илова мекунад, ки қарори Трамп дар бораи таълиқи «Амалиёти Озодӣ» дар сояи вазъияти амниятии вазнини кунунӣ, қарори драматикӣ аст.
Ин манбаи хабарӣ аз сарчашмаи исроилӣ бо таъкид бар ин нукта, ки Фармондеҳии марказии Амрико қобилияти ҳифзи нафткашон дар Ҳурмузро надорад, изҳор дошт, ки масири ивазкунандае, ки Вашингтон дар канори соҳилҳои Умон пешниҳод кардааст, бисёр хавфнок ва бисёр танг аст.
Трамп дар нимаи шаби якшанбе амалиёти «Лоиҳаи Озодӣ»-ро барои берун кардани киштиҳои гирифтор дар тангаи Ҳурмуз эълом карда ва гуфт, ки амалиёт пас аз зуҳри душанбе оғоз мешавад.
Ин амалиёти низомӣ, ки Аббос Ороқчӣ, вазири корҳои хориҷии Эрон, онро «Лоиҳаи бунбаст» тавсиф карда буд, шикаст хӯрд, ва Эрон ҳанӯз назорати худро бар тангаи Ҳурмуз ҳифз кардааст ва бар хилофи даъвоҳои Амрико гузашту омади киштиҳо аз ин обгузар бар асоси иҷозатномаҳои Эронӣ анҷом мешавад.
Доналд Трамп дирӯз бо гузашти 48 соат аз оғози амалиёти пӯчҳули худ даъво кард, ки қарори таълиқи амалиёти низомиро бо ҳадафи «озмоиши имконияти расидан ба созиш бо Эрон ва имзои он дар оянда» гирифтааст.
Раиси ҷумҳурии Амрико дар як паёми платформаи Truth Social даъво кард, ки қарори ӯ дар асоси дархости Покистон ва дигар кишварҳо ва «муваффақияти бузурги низомӣ» гирифта шудааст. Вай ба «пешрафти назаррас дар роҳи расидан ба созиши пурра ва ниҳоӣ бо намояндагони Теҳрон» ишора кард.
Your Comment