Воситаҳои ахбори сионистӣ: Ҷанг алайҳи Эрон барои иттифоқчиёни Амрико оқибатҳои сахт дорад

Ба гузориши хабарии Абно, рӯзномаи сионистии "Исроили ҲаЙом" дар гузорише навишт: Дар ҳоле ки Вашингтон ба пошхӯрии дохилии низоми Эрон ҳисоб кушодааст, Теҳрон дар мавзӯи ҳастаӣ кӯтоҳ намеояд.
Ин воситаи ахбори сионистӣ афзуд: Идомаи муҳосира ва шиддат бахшидан ба таҳримҳо бояд бо аз сар гирифтани ҳамлаҳои низомӣ ҳамроҳ набошад. Трамп дар ҳоли пеш бурдани як ҷанги шадиди иқтисодӣ аст.
Исроили ҲаЙом навишт: Раиси ҷумҳури Амрико ҳамлаҳоро аз сар нагирифтааст, зеро ҷанг барои иттифоқчиёни Вашингтон, аз ҷумла Тел-Авив ва кишварҳои Халиҷи Форс оқибатҳои душвор дорад.
Ин воситаи ахбори сионистӣ афзуд: Аз нигоҳи Трамп, ҷанги низомӣ ба охир расидааст, аммо мубориза ба шакли дигар идома дорад. Дар кишварҳои Халиҷи Форс низ ин паём фаҳмида шуд ва Имороти Муттаҳидаи Араб ва Қатар аз сари гирифтани пурраи парвозҳои худро эълон карданд.
