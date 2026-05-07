Таъкиди Русия ва Умон ба зарурати ноил шудан ба тофиқнома дар бораи Эрон

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Русия ал-Яум», Вазорати корҳои хориҷии Русия эълом кард, ки «Сергей Лавров» бо ҳамтои умонии худ «Бадр ал-Бусаидӣ» дар бораи вазъи Ховари Миёна гуфтугӯ кард.
Тибқи гузориши ин вазорат, Сергей Лавров ва Бадр ал-Бусаидӣ дар гуфтугӯи телефонӣ оид ба вазъи Ховари Миёна ва буҳрони Халиҷи Форс баҳс карданд.
Дар эъломияе, ки дар сомонаи ин вазорат нашр шудааст, омадааст: «Дар гуфтугӯи вазирони корҳои хориҷии Русия ва Умон, ҷанбаҳои кунунии дастури кории Ховари Миёна бо тамаркуз ба вазъи минтақаи Халиҷи Форс мавриди баҳс қарор гирифт».
Ин эъломия илова кардааст: «Ҳар ду ҷониб бар аҳамияти пешгирӣ аз такрори хушунат ва осеб ба инфрасохторҳои граждани дар натиҷаи ҳамлаҳое, ки хоки Эрон ва инчунин кишварҳои арабии ҳамсояро ҳадаф қарор медиҳанд, таъкид карданд».
Вазорати корҳои хориҷии Русия хабар дод: «Ду вазир бар зарурати ширкат дар бозгашти зуд ба як тофиқномаи сиёсӣ ва дипломатӣ оид ба вазъи атрофи Эрон таъкид карданд».
Тибқи эъломияи дипломатияи Русия, «Сергей Лавров ба омодагии Маскав барои пешниҳоди ёрии зарурӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои дилхоҳ таъкид кард».
Your Comment