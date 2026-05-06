Пасти 2 фоизии нархи нафти Брент пас аз ақибнишинии Трамп аз «Лоиҳаи Озодӣ»

Ба гузориши мухбири Абна ба нақл аз Ойл Прайс, пас аз эълони ақибнишинии Доналд Трамп аз нақшаи ба ном «Лоиҳаи Озодӣ», бозори ҷаҳонии нафт дучори пасти нарх шуд ва нархи нафти Брент тақрибан 2 фоиз паст карда, ба 108.4 доллар дар як баррел расид.
Дар муомилоти рӯзи сешанбе, нархи нафти хоми Вест Техас Интермидиэит (WTI) бо пасти 1.5 фоизӣ ба 100.7 доллар дар як баррел расид. Нафти Марбан низ бо пасти 1.3 фоизӣ дар сатҳи 106 доллар муомила шуд.
Дар ҳамин ҳол, гази табиӣ бо пасти 0.32 фоизӣ ба 2.779 доллар расид, бензин 0.62 фоиз ва нафти гармидиҳӣ низ 0.53 фоиз пасти нархро таҷриба карданд.
Нафти нишондиҳандаи WTI Midland бештарин пастиро дар байни нишондиҳандаҳо дошт ва бо пасти 4.17 фоизӣ дар сатҳи 105.9 доллар қарор гирифт. Ҳамчунин, сабади нафтии ОПЕК бо пасти 3.77 фоизӣ ба 116.5 доллар ва сабади нафтии Ҳинд дар сатҳи 118.7 доллар бе тағйир нисбат ба рӯзи гузашта боқӣ монд.
Таҳлилгарони бозори энергия пастии ахири нархҳоро натиҷаи афзоиши номуайяниҳои сиёсӣ дар Амрико ва танзими интизороти нисбат ба идомаи барномаҳои энергияи ҳукумати Иёлоти Муттаҳида пас аз ақибнишинии Трамп аз лоиҳаи Озодӣ медонанд.
