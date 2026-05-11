Ҳааретс: Шумораи ҷумҳурихоҳони мухолифи ҷанг рӯ ба афзоиш аст

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, рӯзномаи ибрӣзабони Ҳааретс гузориш дод, ки шумораи ҷумҳурихоҳони мухолифи ҷанг дар Амрико рӯ ба афзоиш аст ва аксари онҳо бовар доранд, ки ҷанг чизе барои ин кишвар оварда наовардааст.
Дар ин гузориш омадааст, сиёсатмадорони ҳизби ҷумҳурихоҳи Амрико кӯшиш доранд аз ҷанг дур шаванд. Онҳо аз посух додан ба саволҳое монанди натоиҷи ин ҷанг, ки ҷуз афзоиши нархҳо дар Амрико набуда, шона холӣ мекунанд.
Қаблан низ воситаҳои ахбори сиёнизм гузориш дода буданд, ки бунбаст идома дорад ва Трамп ба шахсе монанд аст, ки гирифтор, шикастхӯрда ва хор шудааст. Ҳеҷ чиз дар ҳеҷ соҳае он тавре ки ӯ мехост, пеш намеравад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст: "Ба назар мерасад, ки як ҷарағанаки хурд дар тангаи Ҳурмуз метавонад барои оташ гирифтани дубораи тамоми минтақа кофӣ бошад."
Your Comment