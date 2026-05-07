Пезешкиён: ҳар гуна гуфтушунид дар бораи кушодани тангаҳи Ҳурмуз бе бардоштани муҳосираи баҳрӣ имконнопазир аст

Ба гузориши хабаргузории «Абна», дар сӯҳбати телефонӣ шаби чоршанбеи 16 ути (6 майи) 2026, Масъуд Пезешкиён, раисиҷумҳури Ҷумҳурии Исломии Эрон, ва Эммануэл Макрон, раисиҷумҳури Фаронса, оид ба охирин таҳаввулоти минтақавӣ, раванди гуфтушунидҳо ва баъзе масоили стратегӣ аз ҷумла вазъи тангаҳи Ҳурмуз, баҳсу табодули назар карданд.
Дар ин сӯҳбат ва дар чаҳорчӯби таъкид бар роҳҳои ҳалли дипломатӣ, раисиҷумҳури кишварамон бо сипосгузорӣ аз пайгириҳои Фаронса, изҳор дошт: «Хушҳолем, ки равиши Фаронса дар асоси ҳалли масъалаҳо тавассути гуфтугӯ мебошад ва Ҷумҳурии Исломии Эрон низ ҳамеша аз чунин равише истиқбол мекунад».
Пезешкиён идома дода, бо ишора ба вайронкунии такрории оташбас аз ҷониби режими сионистӣ дар ҳамлаҳои пайдарпай ба Лубнон таъкид кард: «Ин режим ҳаргиз ба ӯҳдадориҳои оташбас вафо накардааст ва чунон ки дар Ғазза ҳаргиз ба оташбас вафо накард, ҳоло дар Лубнон низ пай дар пай созишномаҳоро вайрон кардааст ва мутаассифона ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳанӯз ҳам назоратгари ҷинояткорӣ, наслкушӣ ва таҷовузкории ин режим аст. табиӣ аст, ки дар чунин ҳолат муқовимати исломии Лубнон дар доираи ҳимояи кишвар ва мардуми худ амал кунад».
Дар қисмати дигари ин сӯҳбат ва дар тавзеҳи таҷрибаҳои гузаштаи гуфтушунид, раисиҷумҳури кишварамон бо ишора ба коршкандии такрории амрикоиҳо дар тамоми равандҳои гуфтугӯ изҳор дошт: «Дар раванди гуфтушунидҳои дуҷонибаи Эрону Фаронса дар Ню-Йорк, сарфи назар аз баъзе тавофуқҳо дар он замон, ин Амрико буд, ки бо кори шкандӣ монеъ аз пешрафти раванд шуд ва мутаассифона кишварҳои аврупоӣ ба ҷойи интиқод аз ин рафтор, бо иҷрои механизми "снэп бэк", фишорҳои дуввумиро бар Эрон таҳмил карда ва масири дипломатияро аз ҳамкории созанда ба сӯи фишор, таҳдид ва таҳрим равона карданд; ҳол он ки Ҷумҳурии Исломии Эрон бо некхоҳӣ вориди ин раванд шуда буд».
