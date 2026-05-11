Макрон: Ҳеҷ барномае барои фиристодани киштиҳои ҷангии худ ба тангаи Ҳурмуз надоштаем

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз RT, Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳурии Фаронса, имрӯз якшанбе пас аз ҳушдори 'қатъӣ'-и Эрон дар робита ба тангаи Ҳурмуз, ба шиддат ақибнишинӣ кард.
Раиси ҷумҳурии Фаронса дар суханрониҳояш эълом кард, ки ҳеҷ гоҳ барномае барои ҷойгир кардани киштиҳои ҷангии Париж дар тангаи Ҳурмуз вуҷуд надоштааст. Ин мавзӯъ ҳеҷ гоҳ интихоби Париж набудааст.
Ин дар ҳолест, ки пештар расонаҳо эълом карда буданд, ки артиши Фаронса бо интишори аксҳое аз гузаштани киштии ҳавопаймобар Шарли де Голл аз канали Суэц ба сӯи халиҷи Форс хабар дода буд.
Аз тарафи дигар, Козим Ғарибободӣ, муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ соатҳо пеш ба фиристодани киштиҳои ҷангии Фаронса ва Англия ба минтақа вокуниш нишон дод ва таъкид кард: "Амнияти тангаи Ҳурмуз танҳо аз ҷониби Эрон таъмин мешавад." Фаронса эълом кардааст, ки киштии ҳавопаймобар 'Шарли де Голл'-ро барои миссияи муштарак бо Лондон бо ҳадафи 'тақвияти озодии киштиронӣ' ба Баҳри Сурх ва Халиҷи Адан фиристодааст ва Англия низ як киштии ҷангӣ ба ин минтақа мефиристад.Ҷойгир кардани киштиҳои ҷангии фароминитақавӣ дар гирду атрофи тангаи Ҳурмуз бо даъво муҳофизат аз киштиронӣ, 'афзоиши бӯҳрон ва низомигардонии як обгузари ҳаётӣ' аст.
Ғарибободӣ маншаи ноамнии минтақаро 'муроҷиати ғайриқонунии ба зӯр, таҳдиди давлатҳои соҳилӣ ва муҳосираи баҳрӣ' донист.
