Хонӣ: Тангаҳи Ҳурмуз дар амнияти озуқавории ҷаҳон нақши муайянкунанда дорад

Ба гузориши хабаргузории «Абна», Абдуллоҳ Хонӣ, қоимақоми муовини стратегии дастгоҳи раёсати ҷумҳурӣ, дар нишасти ихтисосии баррасии чаҳорчӯби таҳлилию стратегӣ дар соҳаи геоиқтисод бо тамаркуз бар нақши тангаҳи Ҳурмуз дар бозорҳои энержии ҷаҳонӣ ва занҷираи таъминоти озуқаворӣ, ки бо унвони «Бозӣ бо хатар барои истеҳсоли воситаҳои чашмрасӣ ва боздорандагӣ» шоми чоршанбе (16 ути 1404), бо ширкати Палатаи тиҷорати Теҳрон ва бо ҳузури Вердинеҷод (котиби генералии Палатаи тиҷорат, саноат, маъдан ва кишоварзии Теҳрон) ва Деҳқонӣ Фирӯзободӣ (узви ҳайати илмии Донишгоҳи Аллома ва котиби Шӯрои стратегии равобити хориҷӣ) ва намояндагони вазоратҳои дифоъ, корҳои хориҷӣ, ҷиҳоди кишоварзӣ ва гурӯҳе аз коршиносони сиёсӣ баргузор шуд, гуфт: «Ин гузаргоҳи ҳаётӣ дар муодилаҳои иқтисоди ҷаҳон нақши муайянкунанда дорад ва таҳаввулоти марбут ба он метавонад бевосита ба бозори энержӣ, нархҳо ва ҳатто амнияти озуқаворӣ дар сатҳи байналмилалӣ таъсир расонад».
Хонӣ илова кард: «Эрон муассиси амнияти минтақа аст ва бар он аст, ки кишварҳои минтақа бояд бо механизми ҳамкориҳои минтақавӣ ва бе дахолати бегонагон амнияти Халиҷи Форс ва тангаҳи Ҳурмузро таъмин кунанд».
Баррасии таҳаввулоти охирин ва таъсири он ба бозорҳои энержии ҷаҳонӣ ва занҷираи таъминоти озуқаворӣ аз заруриятҳо мебошад
Дар идома Ҳаноне Дорраштӣ, котиби ин нишаст ҳам бо тавзеҳи ҳадафи баргузории ин ҷаласа гуфт: «Баррасии таҳаввулоти охирин дар арсаи таъсилоти байналмилалӣ ва таъсири он ба бозорҳои энержии ҷаҳонӣ ва занҷираи таъминоти озуқаворӣ аз заруриятҳои муҳими таҳлилҳои стратегӣ дар шароити кунунӣ мебошад».
Вай афзуд: «Ин нишаст бо ҳадафи ковиши захираҳои геоиқтисодии кишвар ва пешниҳоди равишҳои фаъол дар муқобила бо шароити ҷорӣ баргузор шудааст».
