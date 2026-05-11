Изҳори нигаронии Амрико дар бораи тасарруфи Эрон ба кабелҳои нахли нӯрии тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Майк Валтс, сафири Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид ба шабакаи телевизионии 'ABC' дар бораи гузаштани беш аз 50 рӯз аз таҳдидҳои Доналд Трамп алайҳи Эрон ва боз нашудани тангаи Ҳурмуз ба рӯи киштиҳои душманона гуфт: "Ин нахустин бор нест, ки Эрон чунин таҳдиде карда ё воқеан чунин коре анҷом додааст. Мо ҷанги нафткашонро доштем, ки дар солҳои 80-ум яке аз киштиҳои моро дарёиимаккунӣ карданд ва ин 50 сол аст, ки чунин корҳоро мекунанд."
Вай аз амали ҳокимияти Эрон бар тангаи Ҳурмуз интиқод кард ва гуфт: "Акнун ҳатто дар телевизиони давлатии Эрон таҳдид кардаанд, ки кабелҳои зериобии убуркунандаи тангаи Ҳурмузро тасарруф хоҳанд кард – кабелҳое, ки маълумоти молиявӣ, иттилооти биржа ва маълумоти марбут ба фазои абрӣ ва марказҳои додаҳоро интиқол медиҳанд. Мо наметавонем инро қабул кунем."
Кабелҳои нахли нӯрии зериобии убуркунандаи тангаи Ҳурмуз ҳар рӯз беш аз 10 триллион доллари Амрико гузариши молиявӣ (дарбаргирандаи паёмҳои SWIFT, муомилоти биржа ва табодули арз) ро интиқол медиҳанд, аммо ин зерсохтори муҳими иртибототӣ дар сояи нигоҳи анъанавӣ ба танга (киштиронӣ ва энергия) нодида гирифта шудааст ва Эрон аз манфиатҳои иқтисодӣ ва ҳокимиятии он бенасиб аст.
