Мавҷи вокунишҳои манфӣ ба суханронии Трамп; раиси ҷумҳури Амрико сабаби гаронии нархҳо аст

Ба гузориши мухбири "Абно" ба нақл аз Алҷазира, суханрониҳои охирини Трамп дар бораи иқтисоди Амрико мавҷи вокунишҳои манфиеро дар миёни сиёсатмадорони ин кишвар ба бор овардааст. Вай ба наздикӣ дар ҷавоб ба саволи хабарнигоре, ки аз ӯ пурсид: "Вазъи иқтисодии Амрико ва афзоиши доимии таваррум то чӣ андоза шуморо ба тавофуқ бо Эрон тарғиб мекунад?" Гуфт: "Ҳатто заррае ҳам на. Вақте дар бораи Эрон сухан меронем, танҳо чизи муҳим ин аст, ки онҳо набояд силоҳи ҳастаӣ дошта бошанд! Ман ба вазъи молии амрикоиҳо фикр намекунам."
Ин суханрониҳои Трамп дар ҳоле матраҳ мешаванд, ки иқтисоди Амрико вазъияти ҳассосеро аз сар мегузаронад. Баъди ҷанг бар зидди Эрон, ташаннуҷҳои густурда дар бозорҳои энергетикӣ ба вуҷуд омада ва нархи бензин дар Амрико ба шадид афзоиш ёфтааст. Таваррум низ ба баландтарин сатҳ аз майи соли 2023 расидааст.
Дар ҳамин робита, Нанси Пелосӣ, раиси пешини палатаи намояндагони Амрико бо нашри як пост навишт: "Оё бештар аз ҳар вақт равшан шуд, ки Трамп ба шумо аҳамият намедиҳад? Ӯ гуфт: Ҳатто заррае!"
Ҷейсон Кроу, намояндаи демократи Амрико низ гуфт: "Трамп ба афзоиши хароҷот ва мушкилоти амрикоиҳо аҳамият намедиҳад."
Ияна Брисли, намояндаи дигари демократи Амрико таъкид кард: "Нархи бензин, хароҷоти зиндагӣ ва суғурта боло рафта ва ба баландтарин сатҳи худ расидааст. Трамп бори дигар таъкид кард, ки ба кӯшишҳо барои паст кардани нархҳо ё некӯаҳволии молии амрикоиҳо аҳамият намедиҳад."
Берни Сандерс, сенатори маъруфи амрикоӣ низ гуфт: "Худпарасти бузург! Ӯ ба вазъи молии амрикоиҳо аҳамият намедиҳад, зеро мушкилоти табақаи коргар барояш муҳим нест. Ончи ки муҳим аст, сарватмандии бештари оилааш мебошад."
Рафаэл Вернок, узви палатаи намояндагони Амрико бо ишора ба ин ки суханрониҳои Трамп мунаққидони ӯро ҳайрон накардааст, таъкид кард: "Бале, ин масъаларо дидаем."
Катрин Кларк, раҳбари ақаллияти демократҳо дар палатаи намояндагон гуфт: "Хароҷот ба сабаби Трамп зиёд шудааст ва бо вуҷуди ин ӯ ба шумо аҳамият намедиҳад."
Шумораи зиёди дигар аз сенаторҳо ва намояндагони амрикоӣ низ бо нашри постҳое дар фазои маҷозӣ ба ин суханрониҳои Трамп вокуниши манфӣ нишон доданд.
Your Comment