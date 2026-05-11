Корвони заминии 'Самуд' барои ҳаракат ба сӯи Ғазза вориди Либиё шуд

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Қудс, фаъолони фазои маҷозӣ эълом карданд, ки корвони заминии 'Самуд' аз марзҳои Тунис гузашта ва тавассути гузаргоҳи Рас Аҷдир вориди Либиё шудааст.
Ин амали корвони 'Самуд' барои заминасозӣ дар ростои ҳаракати дубора ба сӯи ноҳияи Ғазза ва шикастани муҳосираи золимонаи ин барика анҷом дода мешавад.
Дар ин корвон як шумора аз фаъолони ҳомии Фаластин аз Тунис, Алҷазоир, Мавритания ва дигар кишварҳо ҳузур доранд. Ин сеюмин кӯшиши корвони мазкур барои расидан ба ноҳияи Ғазза тавассути Либиё мебошад.
Нахустин бор корвони 'Самуд' дар июни соли 2026 дар марзҳои ғарбии шаҳри Сирт пеш аз расидан ба Миср боздошта шуд.
Ба тозагӣ низ режими сиёнии Исроил бо ҳамла ба нерӯи баҳрии 'Самуд' дар обҳои байналмилалӣ 21 қаиқи ин нерӯ ва сарнишинони онҳоро дуздид.
