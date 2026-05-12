Оғози амалиёти Ҳашди Шаъбӣ пас аз фош шудани пойгоҳи махфии амрикоию сионистӣ дар Ироқ

Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз Ал-Мавозин Ньюз, Алӣ ал-Ҳамдонӣ, яке аз фармондеҳони нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ эълом кард, амалиёти низомӣ бо унвони "Эъмори ҳокимият" имрӯз дар биёбони Наҷафи Ашраф ва Карбалои Муалло аз чор меҳвар бо ҳадафи таъмини амнияти роҳи иртиботии байни Карбалои Муалло ва минтақаи Ал-Нухайб оғоз шудааст.
Вай илова кард, ки ин амалиёт ба дастури фармондеҳи олии нерӯҳои мусаллаҳ ва таҳти назорати раиси ситоди муштараки артиш анҷом шуд.
Пеш аз ин Вал Стрит Ҷурнал ба нақл аз манобеъи огоҳ, аз ҷумла мақомоти амрикоӣ хабар дода буд: Исроил як маркази низомии махфӣ дар биёбони Ироқ барои пуштибонии ҳамлаҳои ҳавоии худ алайҳи Эрон таъсис дода буд.
Тибқи иттилооти фошшуда, режими сионистӣ дар ибтидои ҷанг барои пешгирии фош шудани ин макон, ба нерӯҳои ироқие, ки ба наздикии ин пойгоҳ расида буданд, ҳамлаи ҳавоӣ кард.
Ин манбаъ илова кард: Исроил ин пойгоҳро, ки дар баргирандаи нерӯҳои махсус ва як маркази логистикӣ барои нерӯи ҳавоӣ мебошад, пеш аз оғози даргириҳо ва бо огоҳии Амрико бунёд карда буд.
Ин дар ҳоле аст, ки Ситоҳи амалиёти муштараки Ироқ эълом кард, ки дар ҳоли ҳозир ҳеҷ гуна нерӯ ё пойгоҳи низомии ғайримуҷоз дар хоки Ироқ вуҷуд надорад.
Ин ситоҳ илова кард: Нерӯҳои ироқӣ дар моҳи март (Исфанди 1404) дар биёбони Карбало бо гурӯҳҳои номаълум ва ғайримуҷозе, ки аз пуштибонии ҳавоӣ бархӯрдор буданд, даргир шуданд.
Ҳамзамон Шокир Абутториб ат-Тамимӣ, намояндаи фраксияи Бадр рӯзи гузашта таъкид карда буд, ки пойгоҳи амрикоию сионистӣ ҳанӯз ҳам дар дохили хоки Ироқ вуҷуд дорад ва нерӯҳои амниятӣ ҳанӯз натавонистаанд ба ин пойгоҳ наздик шаванд.
Пас аз паҳн шудани хабарҳо дар мавриди вуҷуди пойгоҳи махфии амрикоию сионистӣ дар хоки Ироқ, нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ имрӯз амалиёти васеъеро дар минтақаҳои биёбонии Наҷаф ва Карбало оғоз карданд.
Ба гузориши агентии АБНА ба нақл аз Ал-Мавозин Ньюз, Алӣ ал-Ҳамдонӣ, яке аз фармондеҳони нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ эълом кард, амалиёти низомӣ бо унвони "Эъмори ҳокимият" имрӯз дар биёбони Наҷафи Ашраф ва Карбалои Муалло аз чор меҳвар бо ҳадафи таъмини амнияти роҳи иртиботии байни Карбалои Муалло ва минтақаи Ал-Нухайб оғоз шудааст.
Your Comment