Ҳушдории Арамкои Арабистон ба оқибатҳои ҷаҳонии халалдаршавӣ дар гулӯгоҳи Ҳурмуз

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, директори генералии ширкати нафтии Арамко дар Арабистони Саудӣ эълом кард, ки ҷаҳон дар давоми ду моҳи гузашта тақрибан як миллиард бочка нафтро аз даст додааст.
Вай илова кард, ки бозорҳои энергетикӣ ҳатто дар сурати аз сар гирифтани ҳаракати киштиҳо дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ба муддати дароз барои худ аз нав бунёд шудан ва устуворӣ эҳтиёҷ доранд.
Пештар низ манобеи огоҳ хабар дода буданд, ки ширкати саудии Арамко аҳдофи содироти газро дар моҳи ояндаи милодӣ қатъ кунад.
Шабакаи хабаррасонии Блумберг низ ба нақл аз манобеи огоҳ ин хабарро тасдиқ кард. Тибқи ин хабар, таваққуфи содироти газ дар натиҷаи осеб дидани таъсисоти асосии содиротии Арамко эълом шудааст.
Ин дар ҳолест, ки ширкати миллии нафти Арабистони Саудӣ (Арамко) дар моҳи гузашта низ ба харидорони осиёӣ иттилоъ дода буд, ки саҳмияи нафти хоми онҳо барои боргирӣ дар моҳи апрел маҳдуд шуда ва танҳо имкони таҳвили нафти сабуки Арабистон аз терминали Янбуъ фароҳам аст.
Ширкати нафти Арамкои Арабистон ба оқибатҳои ҷаҳонии дар натиҷаи халалдоршавии ҳаракати киштиҳо дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ишора кард.
