Сарвазири Покистон: Посӯхи Эрон ба пешниҳоди ИМА гирифтем

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна ба нақл аз Алҷазира, Шаҳбоз Шариф, сарвазири Покистон, имрӯз якшанбе эълом кард, ки фармондеҳи артиши ин кишвар аз гирифта шудани посӯхи Эрон ба пешниҳоди ИМА хабар додааст.
Бар асоси эъломи ин расона, сарвазири Покистон дар ин бора гуфт, ки фельдмаршал Осим Мунир, фармондеҳи артиши кишвараш, ба ӯ хабар дод, ки посӯхи Эрон ба пешниҳоди ИМА гирифта шудааст.
Ин дар ҳолест, ки як манбаи дипломатии покистонӣ чанд соат пеш эълом кард, ки посӯхи Эрон андаке пеш гирифта шуда ва ба тарафи амрикоӣ интиқол ёфтааст.
Сохангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон низ қаблан чанд бор эълом карда буд, ки нуқтаи назарҳо ва мулоҳизаҳои Эрон дар бораи пешниҳодҳои ИМА, пас аз анҷоми баррасиҳо ва ҷамъбасти ниҳоӣ ирсол хоҳад шуд.
Бар асоси нақшаи пешниҳодшуда, дар ин марҳила гуфтушунидҳо дар мавриди хотима додани ҷанг дар минтақа мутамарказ хоҳанд буд.
Сарвазири Покистон дар суханрониаш эълом кард, ки фармондеҳи артиши кишвараш ба ӯ хабар дод, ки посӯхи Эрон ба пешниҳоди ИМА гирифта шудааст.
