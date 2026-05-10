Рим: Мо ҳатман ба ҷанг алайҳи Эрон намедароем

Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, вазири корҳои хориҷии Итолиё Антонио Таяни дар мусоҳиба бо рӯзномаи итолиёии Корриере делла Сера дар посух ба суханҳо ва мавқеъгириҳои раиси ҷумҳури Амрико Доналд Трамп алайҳи Рим ба сабаби ширкат накардани ин кишвар дар таҷовузи ғайриқонунии амрикоию сионистӣ алайҳи Эрон, эълом кард: Иттифоқи мо (бо Вашингтон) мустаҳкам аст ва ин иттифоқ бо Амрико аст, на бо Трамп, Обама ё Байден.
Вазири корҳои хориҷии Итолиё гуфт: Оташбаси устувор ва чаҳорчӯби созишномаҳои байналмилалӣ (дар Ғарби Осиё) зарур аст. Амрико низ ба Аврупо ва Итолиё ниёз дорад. Заиф гардонидани қорае мисли қораи мо ва кишваре мисли мо, ки аз лиҳози стратегӣ ва иқтисодӣ, аз ҷумла барои амнияти тамоми Ғарб заруранд, ба нафъи касе нахоҳад буд.
Антонио Таяни сипас илова кард: Ман мехоҳам хеле возеҳ бигӯям. Дуруст нест, ки гуфта шавад Итолиё ҳеҷ коре накардааст. Итолиё кишварест, ки дар амалиёти байналмилалии ҳифзи сулҳ, хо бо Созмони Милали Муттаҳид ва хо бо НАТО, бештарин саҳмро дорад. Ман ба хусус ба Лубнон ишора мекунам, ки дар он ҷо на танҳо дар миссияи ЮНИФИЛ ширкат дорем, балки омодаем кори бештар анҷом диҳем.
Вай илова кард: Муносибатҳои мо (бо Амрико) идома доранд ва мо ба онҳо ҳамон қадар ниёз дорем, ки онҳо ба мо ниёз доранд. Мо дар мавриди Эрон дахл надоштем, ҳатто огоҳ ҳам набудем. Мо ҳадафи муштарак барои ором кардани минтақа низ дорем; мо ба гуфтугӯе умедворем, ки ба сулҳ оварда расонад. Мо ҳатман намехоҳем ба ҷанг (бо Эрон) бидароем; аммо ҳар коре, ки зарур бошад, барои таъмини эҳтиром ба ҳуқуқи байналмилалии баҳрҳо анҷом хоҳем дод.
Вазири корҳои хориҷии Итолиё дар посух ба мавқеъгириҳои раиси ҷумҳури Амрико алайҳи Рим ба сабаби ширкат накардани ин кишвар дар таҷовузи амрикоию сионистӣ алайҳи Эрон таъкид кард: Мо ҳатман ба ҷанг алайҳи Теҳрон намедароем.
Ба гузориши агентии иттилоотии Абна, вазири корҳои хориҷии Итолиё Антонио Таяни дар мусоҳиба бо рӯзномаи итолиёии Корриере делла Сера дар посух ба суханҳо ва мавқеъгириҳои раиси ҷумҳури Амрико Доналд Трамп алайҳи Рим ба сабаби ширкат накардани ин кишвар дар таҷовузи ғайриқонунии амрикоию сионистӣ алайҳи Эрон, эълом кард: Иттифоқи мо (бо Вашингтон) мустаҳкам аст ва ин иттифоқ бо Амрико аст, на бо Трамп, Обама ё Байден.
Your Comment