Ба гузориши агентии АБНА, рӯзномаи сионистии Глобус хабар дод, ки пас аз русвоии додани иттилооти фаластиниҳо ба хидматҳои ҷососии режими сионистӣ, ширкати Microsoft шӯъбаи худро аз сарзаминҳои ишғолӣ ба Фаронса интиқол медиҳад.
Пеш аз ин Пентагон эълом карда буд, ки бо ҳафт ширкат аз ҷумла Microsoft барои ба кор гирифтани қобилиятҳои пешрафтаи онҳо дар шабакаҳои таснифшудаи Вазорати ҷанг ба созиш расидааст.
Ҳамчунин дар шароити авҷгирии ҷанг дар минтақа, баъзе расонаҳои байналмилалӣ эълом карданд, ки Эрон тақрибан 30 маркази технологӣ тааллуқ ба ширкатҳои амрикоӣ дар Ғарби Осиёро ҳамчун ҳадафҳои легитими низомӣ дар назар гирифтааст.
Дар ин рӯйхат номи офисҳо ва марказҳои технологии ширкатҳое ба монанди Google дар Тел-Авив, сармоягузориҳои Microsoft дар Иморот, марказҳои муҳандисии NVIDIA дар сарзаминҳои ишғолӣ ва марказҳои додаҳои Amazon дар кишварҳои ҳошияи Халиҷи Форс дида мешуд.
Шӯъбаи ширкати Microsoft воқеъ дар сарзаминҳои ишғолӣ пас аз як русвоӣ ба Фаронса интиқол дода мешавад.
