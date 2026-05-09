Ба гузориши хабаргузории "Абно", мухбири шабакаи "Ал-Маядин" дар Эрон гузориш дод, ки Теҳрон вуруди як номирандаи амрикоиро ба соҳилҳои Имороти Араб зери назорат дорад ва ҳаракатҳои ин номирандаро расад мекунад.
Қобили зикр аст, ки қаблан нерӯи баҳрии артиш дар эълонияе дар бораи таҷовузи баҳрии душманон дар обҳои ҳудудии кишварамон эълом карда буд: "Нерӯи баҳрии артиш, бо намудҳои гуногуни мушақ, ҳавопаймоҳои бесарнишини ҷангӣ ва ракета, номирандаҳои амрикоиро, ки бо вайрон кардани оташбас, ба киштиҳои нафткаши эронӣ дар наздикии тангаҳои Ҳурмуз ва дар обҳои ҳудудӣ ҳамла карда буданд, мавриди ҳамла қарор дод."
Дар ин эълония таъкид шуд: "Дар пайи ин посух, номирандаҳои таҷовузкори амрикоӣ масири худро тағйир дода, минтақаро тарк карданд."
Ал-Маядин: Эрон ҳаракатҳои номирандаи амрикоиро дар наздикии Амороти Муттаҳидаи Арабӣ зери назорат дорад
Мухбири шабакаи "Ал-Маядин" эълом кард, ки Эрон ҳаракатҳои як номирандаи амрикоиро дар наздикии соҳилҳои Амороти Муттаҳидаи Арабӣ (Имороти Араб) зери назорат дорад.
Ба гузориши хабаргузории "Абно", мухбири шабакаи "Ал-Маядин" дар Эрон гузориш дод, ки Теҳрон вуруди як номирандаи амрикоиро ба соҳилҳои Имороти Араб зери назорат дорад ва ҳаракатҳои ин номирандаро расад мекунад.
Your Comment