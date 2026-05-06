Вазири корҳои хориҷии Чин: Ҷангафрӯзии Амрикову Исроил алайҳи Эрон ғайриқонунӣ аст

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира, Ван И, вазири корҳои хориҷии Чин, дар дидор бо Аббос Ороқчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, аз омодагии Пекин барои идомаи кӯшишҳо ҷиҳати коҳиши сатҳи шиддат дар минтақа хабар дод.
Вай оташбас ба таври пурраро мавзӯи қобили канорагузаристонӣ донист ва таъкид кард, ки минтақа дар нуқтаи гардиши сарнавиштсоз қарор дорад ва дидори мустақим миёни тарафҳо зарур аст.
Ван И дар суханронии худ ҳангоми дидор бо ҳамтои эронӣ ҷангафрӯзии Амрико ва режими сиёнии Исроил алайҳи Эронро ғайриқонунӣ хонд.
Роҳбари дастгоҳи дипломатии кишвари мо низ дар ин дидор, ҳангоми сипосгузорӣ аз мавқеъҳои қатъии Чин ба хусус дар маҳкум кардани таҷовузи Амрико ва режими сиёнии Исроил ба кишвари мо, Пекинро дӯсти самимии Теҳрон хонд ва таъкид кард, ки ҳамкории ду кишвар дар шароити кунунӣ нисбат ба гузашта пурзӯртар идома дорад.
Ороқчӣ бори дигар бар ин нукта таъкид кард, ки ҷанге ба Эрон таҳмил шудааст, як таҷовузи ошкор ва вайронкунии равшани қонунҳо ва оинномаҳои байналмилалӣ ба шумор меравад.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо ҳамчунин изҳор дошт, ки Эрон ҳамаи кӯшиши худро барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии худ дар гуфтушунидҳо анҷом хоҳад дод ва танҳо бо созишномаи одилона ва ҳамаҷониба мувофиқат хоҳад кард.
